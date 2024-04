La selecció sub 16 es rescabala i goleja Montenegro en un gran partit

Triomf de la sub 16 femenina.

Actualitzada 05/04/2024 a les 05:48

La selecció femenina sub 16 va superar Montenegro per 4 a 1 en el segon partit del Torneig de desenvolupament de la UEFA que s’està disputant a Malta. Després de la derrota contra Bulgària al debut, les noies de Catia da Silva es van refer amb escreix i van aconseguir una brillant victòria, amb gols d’Emma Duró (36’), Ariadna Pernía (42’), Carla Ber (50’) i Èlia Quílez (56’). La seleccionadora va explicar que “hem fet un partit molt complet, tant en defensa com en atac, i a dalt hem estat supercontundents”. Da Silva va afegir que “estem molt contents i orgullosos de la intensitat de les jugadores perquè, a més, podríem haver fet algun gol més”. El pròxim partit, demà (10.00 h) davant Malta.