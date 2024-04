Andorra no descarta donar alguna sorpresa al Preeuropeu de Nicòsia

Actualitzada 05/04/2024 a les 05:49

La selecció de futbol sala segueix preparant la fase de classificació de l’Europeu que es disputarà la setmana que ve a Xipre i el partit del dia 9, el debut contra Irlanda del Nord. El tècnic, Talín Puyaltó, va destacar que “anem agafant el to a poc a poc i el nostre objectiu, com sempre, serà competir tots els partits fins al final”. En aquest sentit, el seleccionador no descarta “poder arribar amb opcions als darrers minuts i, per què no?, aconseguir alguna cosa maca, sí”. Del primer rival, Irlanda del Nord, Puyaltó va indicar que “ha canviat d’entrenador i té un pivot determinant, que fa gairebé el 80% dels gols, i haurem d’estar molt atents a l’estratègia”. El grup A el completen, a banda d’Andorra i els irlandesos, Xipre i Estònia, amb els quals també s’enfrontarà al Tassos Papadopoulos Eleftheria Indoor Hall de Nicòsia els pròxims dies.