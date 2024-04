Maeva Estevez anuncia la retirada de la competició

Actualitzada 04/04/2024 a les 18:03

Maeva Estevez ha anunciat la retirada de la competició després de tretze anys. Una decisió gairebé forçada en ser una esportista molt castigada per les lesions i no acabar de fer net del darrer entrebanc, la luxació als ossos carpians de la mà dreta que va patir a finals de setembre a Xile. Acompanyada per la ministra d'Esports, Mònica Bonell, el secretari d'Estat d'Esports Alain Cabanes i el director tècnic de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE), Estevez ha explicat emocionada que "marxo tranquil·la perquè sé que ho he donat tot i he treballat fins al final, però, de vegades, les coses no surten com ens agradaria". L'exrider andorrana, que recentment va guanyar el Campionat d'Espanya de boardercross, ha reconegut que " Baqueira Beret ja tenia la decisió presa i per mi va ser molt important acabar la meva carrera amb dorsal i, encara més, guanyant". Estevez liderarà a partir d'ara el projecte, encara embrionari, del Freeride World Tour, una disciplina que ja forma part de la FIS després que l'ens internacional hagi comprat els drets i l'andorrana serà l'encarregada d'encapçalar el projecte a Andorra.