La presència de la natació és la principal incògnita per als Jocs d’aquest estiu a falta de poc més de quatre mesos

El rellotge que marca el compte enrere cap als Jocs Olímpics de París segueix corrent (avui falten 146 dies per a l’inici de la cita) i els esportistes del país esgoten les seves opcions per ser a l’epicentre de l’esport mundial, la capital francesa, entre el 26 de juliol i l’11 d’agost. A hores d’ara, amb Mònica Doria ja classificada i Nahuel Carabaña amb plaça actualment dintre del rànquing mundial, la principal incògnita, tal com ja va passar a Tòquio 2020, és la de la natació i saber què passarà amb les places d’universalitat de les quals disposa aquesta disciplina. Qui

