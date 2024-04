La selecció masculina sub 16.

Les seleccions masculina i femenina sub 16 van perdre a la primera jornada dels tornejos de desenvolupament de la UEFA. Pel que fa als nois, van caure per la mínima davant de Malta (0-1) amb un gol al tram final, mentre que les noies van perdre per 4 a 1 contra Bulgària.