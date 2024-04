Cinquena campanya per donar sang al Poliesportiu

L’objectiu és superar les 236 extraccions de l’edició passada

El Poliesportiu d’Andorra acollirà dilluns 15 d’abril la cinquena campanya de donació de sang de Creu Roja Andorrana i el MoraBanc Andorra amb l’objectiu de superar les 236 donacions que van assolir-se l’any passat. L’horari per fer-ho serà de 12.00 a 20.00 hores i es recomana demanar cita prèvia, tot i que també s’atendrà totes aquelles persones que no en tinguin. En tot cas, tots aquells que donin sang rebran dues invitacions per a l’últim partit de la temporada, que enfrontarà al MoraBanc amb el València Basket el 12 de maig. Sobre la campanya, la responsable RSC del MoraBanc Andorra, Nathalia