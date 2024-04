Felipe dos Anjos estarà tres setmanes de baixa

Actualitzada 03/04/2024 a les 12:02

Felipe dos Anjos haurà d’estar unes tres setmanes de baixa a causa de l’esquinç al turmell esquerre que va patir dimecres passat en un entrenament i que ja va impedir que pogués disputar el partit de diumenge passat a la pista de l’UCAM Múrcia. El pivot brasiler va passar proves mèdiques per saber quin seria l’abast exacte de la lesió i els resultats d’aquests exàmens, segons va informar el club, indiquen que haurà d’estar unes tres setmanes fora dels parquets, tot i que “l’evolució de la lesió marcarà la seva disponibilitat en els pròxims partits”.

Per pal·liar aquesta baixa, el club està buscant algun reforç temporal per al joc interior, i tot i que “sempre estem atents al mercat”, com el director esportiu Francesc Solana ha explicat en més d’una ocasió, des de l’entitat van admetre que no està sent gens fàcil i que no sembla que pugui tancar-se cap incorporació durant el dia d’avui.

D’altra banda, i en el marc de la Festa del soci, tots els abonats del club tindran dues entrades extra gratuïtes per al duel de diumenge contra el Granada al Poliesportiu.