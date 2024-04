Actualitzada 03/04/2024 a les 11:26

L’FC Andorra va encetar ahir l’era Ferran Costa amb la posada de llarg del jove entrenador català, primer amb la presentació oficial al matí i, posteriorment, ja a la tarda a l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella, amb el primer entrenament amb el qual serà el seu nou equip la resta d’aquesta temporada i la pròxima. Conscient de la situació delicada per la qual passa el club, Costa va afirmar que tant ell com Marcos Reina, segon entrenador, i Carles Manso, analista, arriben preparats per al repte, i més enllà de solucions màgiques va deixar ben clar que la salvació de l’equip tricolor té només una recepta: “Treball, treball i treball.”

Jaume Nogués va referir-se a l’aposta pel tècnic català i va assenyalar que “obrim una nova pàgina amb il·lusió i ganes”, i va agregar que “tothom sap que som diferents, disruptius i que apostem per la gent jove, amb talent i capacitat de treball, i estem molt contents de tenir-lo aquí”. Qüestionat per la falta d’experiència de Costa a l’elit, el director esportiu de l’entitat va mostrar-se contundent tot assenyalant que “si tot fos l’experiència jo tampoc estaria aquí”, i va destacar que “som un club diferent, creiem que és el millor i el que està més capacitat per fer-ho, i ens preocupa zero l’experiència. El que necessitem és gent que vingui fresca, amb ganes i que sàpiga que ho traurà. A la vida es tracta d’estar preparat i no va d’experiència, sinó de capacitat”.

Per la seva banda, Ferran Costa va prometre treball i no va voler encasellar-se en cap estil. “El més important no és Ferran Costa o l’estil de Ferran Costa, el més important és el projecte que té l’FC Andorra, hem d’estar preparats per a qualsevol situació del joc i pensar en l’adaptació o versatilitat, més que parlar d’un sistema de sortida o una estructura de joc”, va afirmar, i va afegir tot seguit que “el que importa és la realitat de la nostra situació i el que ens demanda, i ho hem de tenir tots clar. Hem de prioritzar on tenim el focus i transmetre-ho als jugadors perquè el més important és el present i el futur d’aquesta entitat, i en això treballarem”.

A més, el nou tècnic va declarar que “a mi m’han educat per entendre que l’única manera d’arribar preparat és treballar al màxim, i això és el que vull transmetre”, a més d’agregar que “hem de tenir un punt de gana, inconformisme i exigència per buscar-nos el límit, i crec que és la línia per enfocar-nos bé”. Per últim, va cloure que “hem de donar importància al dia a dia, aprofitar cada instant per créixer, tenir un procés de millora contínua, i tenir capacitat per ser camaleònics i versàtils per entendre en cada moment quina és la manera per aconseguir el que volem, que són punts”, i va confessar que “he pogut parlar amb alguns jugadors, sobretot els capitans”, i “hem vist tots els partits de l’equip, és la nostra responsabilitat per preparar el repte”.

El compte enrere per a l’estrena de Ferran Costa a la banqueta de l’FC Andorra ja ha començat, i ho farà amb una visita exigent dissabte a les 18.30 hores al camp de l’Eldenc en la primera de les nou finals per intentar salvar l’equip.



UN MALALT DEL FUTBOL