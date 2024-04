Dos anys de sanció a Germán Canal per agredir un rival

Actualitzada 03/04/2024 a les 12:03

Germán Canal ha estat sancionat dos anys pel comitè de competició de la Federació Andorrana de Futbol arran de l’agressió a un rival durant un partit de la Lliga Unida entre FC Santa Coloma B i Atlètic Escaldes B, que va acabar amb una batussa multitudinària. El tècnic del filial colomenc estava sancionat en aquell partit, però va saltar a la gespa i va agredir amb un cop de punt Leo Fernández, de l’equip rival, segons van relatar els diferents testimonis presents al camp que té la FAF a la Massana.

En una primera reunió, el comitè de competició de la Federació de Futbol va decidir obrir un expedient disciplinari per recollir tota la informació possible i estudiar els fets per esclarir-los amb l’ajuda, per exemple, de les càmeres que la federació té instal·lades al camp massanenc. Una vegada analitzat tot, l’òrgan disciplinari li va acabar imposant una sanció molt greu, emparant-se en l’article 37.1.q del reglament (els actes, les manifestacions i qualsevol tipus de conducta que, directament o indirectament, indueixin o incitin a la violència) per conducta violenta per agressió a un futbolista, que comporta com a càstig dos anys de suspensió per qualsevol mena de llicència federativa. Arran d’aquesta situació, i abans que es conegués la sanció, l’FC Santa Coloma i Canal van acordar, almenys oficialment, la recisió de mutu acord del contracte que unia totes dues parts.

Segons va explicar Canal al Diari fa unes setmanes, ell va saltar al terreny de joc “a separar la gent, no a agredir, quan dos jugadors de l’Atlètic Escaldes es llancen a sobre d’un jugador nostre”, i va afegir que “just quan això passa no entenc el perquè, però no recordo res. No recordo haver colpejat ningú i quan torno a tenir consciència estic dret i veig com un jugador vol venir a agredir-me. No sé si vaig perdre el cap, però no recordo haver agredit ningú”, a més de cloure que “estic molt penedit de tot el que ha passat i, sobretot, si realment he agredit” algú.