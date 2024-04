Vicky Jiménez supera Paquet i accedeix a la segona ronda de la Bisbal

Actualitzada 02/04/2024 a les 06:39

Vicky Jiménez Kasinteva va classificar-se per a la segona ronda del torneig WTA 125 de la Bisbal d’Empordà després de derrotar la francesa Chloé Paquet en dos sets per 3-6 i 6-7 (5-7). La tennista del Principat va dominar des de l’inici la primera mànega i va tenir-ne prou amb un trencament de servei per tancar el primer set. Al segon va haver-hi moltes més alternatives en el joc i el marcador, i totes dues tennistes van perdre en tres ocasions el seu servei, i van arribar així al tie-break. A la mort sobtada Jiménez va arrencar millor i semblava que encarrilava el partit, però no va poder aprofitar cap dels tres punts de partit (dos amb servei), i va acabar patint més del compte per endur-se el segon set i el triomf.

Jiménez es veurà les cares demà a segona ronda amb María Lourdes Carle, argentina i número 98 del món, que ja va derrotar la tennista del Principat fa 15 dies a la prèvia del WTA de Miami.