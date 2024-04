Setmana difícil amb final feliç

Actualitzada 02/04/2024 a les 12:00

L’FC Andorra veu com comença a sortir el sol després del triomf davant del Mirandés, però la realitat és que la setmana passada va ser, possiblement, la més complicada de la història recent del club. Almenys des de l’arribada del grup Kosmos i Clayton a finals del 2018. Per això s’explica l’esclat d’alegria que va haver-hi dissabte després de guanyar ja no només entre la plantilla, sinó entre l’staff i la direcció esportiva, en una setmana en què el club va destituir Sarabia i en què va haver d’afrontar una finalíssima (l’equip arrencava la jornada a quatre punts de la salvació), amb un triumvirat d’interins a l’espera que arribés el nou entrenador, Ferran Costa. Aquesta situació estranya va obligar que tot l’staff tècnic fes un pas endavant durant els entrenaments de la setmana i el mateix dissabte per tirar endavant el duel contra el Mirandés, en una setmana dura, amb tensió i incertesa que va acabar amb final feliç gràcies al gol de Karrikaburu als instants finals del matx de dissabte, i que el Diari reconstrueix en aquest reportatge.

I és que la destitució de Sarabia dilluns passat va trasbalsar la plantilla i l’equip, però mentre s’acabava de tancar la llarga negociació per incorporar Ferran Costa, la vida de l’FC Andorra no s’aturava i el xou havia de continuar. I aquí va ser quan va tocar que tot l’staff tècnic de l’equip s’arremangués encara més, i de quina manera, “amb tot l’staff fent un pas endavant per tirar la situació endavant”, segons expliquen des del club. Al capdavant de tot plegat va estar coordinant el director esportiu de l’entitat, Jaume Nogués (durant el partit se’l va veure a la zona d’analistes, juntament amb Gerard Piqué, per donar suport al cos tècnic), que després de vèncer el Mirandés va voler “reforçar la feina que ha fet aquesta setmana la gent que forma part de l’FC Andorra”, admetent que havia estat una setmana “molt dura” i destacant que “hem estat més units que mai i això fa la força”.

Sota la coordinació del director esportiu, l’entrenador assistent Toni Astorgano, i anteriorment analista, i el preparador físic Aitor Yeto van ser els encarregats de comandar els entrenaments, amb el primer centrat més en els aspectes tàctics i el segon en tot el tema físic, mentre que l’entrenador de porters, arribat l’estiu passat, José Bermúdez, va posar-se al capdavant de tot el que tenia a veure amb les jugades d’estratègia. Però més enllà d’aquests tres integrants de l’staff, que van ser els que van dirigir el partit de dissabte contra el Mirandés, la resta de membres del cos tècnic també hi van posar el seu granet de sorra, amb tothom ajudant pel que fes falta, i amb funcions també diferents de les que es fan en setmanes normals. Per exemple, el fisioterapeuta Adri López va ser l’encarregat de pilotar el dron que enregistra els entrenaments, una funció que realitza també a la selecció masculina de futbol, o el també entrenador de porters Julián Pedernera, que va donar un cop de mà editant els vídeos.

Però no només els membres del cos tècnic van fer un pas endavant per ajudar a preparar el partit i, per exemple, la secretaria tècnica també va elaborar informes per analitzar el rival, i fins i tot l’FC Andorra va fitxar temporalment Xevi Abizanda, preparador físic del Gimnàstic Manresa, equip vinculat a l’FC Andorra, que, aprofitant que el conjunt català no tenia partit el cap de setmana, va incorporar-se també a la dinàmica tricolor i va ser un dels encarregats de dirigir l’escalfament de l’equip abans de jugar contra el Mirandés. També va canviar de funcions el fisioterapeuta Pere Tarradelles, que veient que Aitor Yeto dirigia l’equip, juntament amb Astorgano i Bermúdez, va ser l’encarregat de l’escalfament dels suplents que es preparaven per entrar, funció que realitza habitualment Aitor Yeto.

En definitiva, un pas endavant de tot el cos tècnic i dels jugadors per mantenir viu l’FC Andorra en la lluita per la salvació abans d’encetar l’era Costa.