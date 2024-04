Íria Medina, segona a la cita prèvia al Campionat Nacional

Actualitzada 02/04/2024 a les 06:41

Íria Medina va acabar en el segon lloc al gegant FIS que es va celebrar a la pista Avet de Soldeu, previ al Campionat Nacional d’avui. A la prova es va imposar la francesa Zoe Douat amb 1’43”96, mentre que l’andorrana va ser segona a 0”51, i l’espanyola Arrieta Rodríguez tercera, a 1”77. Per la seva part, Clàudia Garcia va ser sisena empatada amb la txeca Elese Sommerova amb +3”05, mentre que la també andorrana Emma Ledesma va ser 22a. No van completar la primera mànega Carla Mijares ni Jordina Caminal. El gegant masculí el va guanyar el francès Victor Muffat-Jeandet, que es va imposar amb 0”06 a l’italià Davide Leonardo Seppi, segon, i Gian Marco Paci, tercer a 0”58. El millor andorrà va ser Robert Solsona, 13è, mentre que Eric Ebri, de l’EEBE sub-19, va ser 16è, així com Pirmin Estruga 22è, Maià Font 26è i Martí Llort 42è. També van completar la cursa Jan Torres, 30è, i Marc Delgado, 49è.