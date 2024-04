El MoraBanc oblida la derrota i ja centra esforços en el Granada

Actualitzada 02/04/2024 a les 11:59

El calendari i les urgències fan que el MoraBanc Andorra no tingui gaire temps per llepar-se les ferides. La derrota a la pista de l’UCAM Múrcia va ser dura, però després de fer les reflexions pertinents i de detectar les errades i els motius que van fer que no es veiés la millor versió davant el conjunt de Sito Alonso, toca focalitzar-se en la visita del Covirán Granada diumenge al Poliesportiu. Un compromís cabdal en què es pot signar mitja permanència en cas de superar el conjunt andalús, ara a només un triomf dels tricolors.

“El partit és molt important, molt. El prepararem amb la mateixa dedicació que fem amb la resta i anirem a buscar la victòria, com sempre, al cent per cent”, va exposar l’entrenador tricolor, Natxo Lezkano, encara a Múrcia. Per part seva, Tobias Borg va ser més contundent i va etiquetar el partit com “una final per a nosaltres, però també per a ells, i bona part de la salvació passa per aconseguir el triomf. Serà un partit molt important i que haurem d’afrontar amb la millor de les energies i amb el suport de la nostra afició”.

Però la derrota a Múrcia també va merèixer una anàlisi i Lezkano va explicar que l’UCAM “són una màquina de jugar amb agressivitat i determinació en defensa i es fa complicat i, a més, en atac han estat molt encertats. Vam començar bé, amb energia i fent les coses bé, però al segon quart el seu nivell d’intensitat ens va treure del partit i ja no vam anotar amb la mateixa fluïdesa”. El tècnic tricolor va lamentar que exposant el mateix nivell físic i d’intensitat que de costum l’UCAM “va marxar al descans amb dues faltes” i va afegir que “ja sabíem per on aniria l’arbitratge i no ens esperàvem una altra cosa”. Finalment, Borg va reconèixer que “en un partit així i que s’ha posat coll amunt era important recuperar la confiança, millorar ritme i sensacions, i no ho hem aconseguit. Les errades ens han penalitzat massa i, tot i que ho hem intentat, no ha estat suficient”.