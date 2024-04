Costa arriba a l'FC Andorra “preparat pel repte”

Actualitzada 02/04/2024 a les 13:16

L'FC Andorra ha presentat aquest migdia a Ferran Costa, l'entrenador encarregat de treure a l'equip del descens, que s'ha mostrat preparat per aquest repte. El jove tècnic de només 29 anys arriba procedent de la Badalona Futur, i ha manifestat que "nosaltres venim a intentar sumar, aportar la nostra visió sobre la situació", i ha afegit que "hem d'estar preparats per qualsevol situació del joc, i pensar en l'adaptació o versatilitat més que parlar d'un sistema de sortida o una estructura de joc".Sobre la situació que travessa l'equip, Costa ha afirmat que "l'instint de supervivència és innegociable, es tracta de tirar endavant", i ha agregat que "no es qüestió de baixar al fang, és esperit de lluita, que siguem els que més ganes posem i que cada pilota sigui important". Finalment, ha assegurat que "tenim un gran repte al davant, i hem de demostrar quina classe de persones som, tinc clar que el camí és la lluita, el treball i la convicció, crec en aquest projecte i grup de jugadors, i l'afrontem amb una predisposició total i absoluta per la feina".Ferran Costa dirigirà aquesta tarda el seu primer entrenament com a tècnic de l'FC Andorra.