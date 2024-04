Carla Mijares guanya el gegant i es proclama campiona nacional

Actualitzada 02/04/2024 a les 19:26

Carla Mijares ha aconseguit la victòria en la disputa del gegant femení dels Campionats Nacionals d'Andorra que s'ha celebrat avui a la pista Avet de Soldeu, a més de proclamar-se campiona d'Andorra de la disciplina.Segons Mijares, "ha anat bastant bé, per ser gegant que no he entrenat gaire, no em puc queixar. A la primera mànega tenia la pista molt neta i es notava bastant i prou bé. Ara a la segona he patit una mica més, picant bastant, però bé."Mijares s'ha imposat amb 1.40.09 guanyant a més les dues mànegues, amb 48,81 la primera i 51,28 la segona. Segona i tercera al podi han estat les espanyoles Arrieta Rodríguez, a 1,05, i June Garitano, a 1,33.A més, amb els 33,94 punts FIS que ha assolit avui Mijares, millora els seus actuals 42,84 que té en l'última llista de la FIS.Clàudia Garcia, per la seva part, ha estat 6a amb 1.42.28, a 2,19 de Mijares, mentre que Emma Ledesma ha acabat 23a.Per la seva banda, Xavier Cornella ha obtingut la desena posició al gegant masculí dels Campionats Nacionals, sent el millor andorrà, i per tant s'ha proclamat campió nacional de la disciplina. Comella s'ha mostrat "content del resultat, sobretot perquè repeteixo com a campió nacional d'Andorra. L'Avet és una pista exigent, però hem tirat la cursa endavant, les condicions eren bones i al final hem fet una bona cursa".