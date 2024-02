Actualitzada 02/02/2024 a les 05:39

Oriol Olm i Adrià Bartumeu disputen avui una nova cita del circuit mundial a Villars sur Ollon, a Suïssa, on hi haurà la cursa d’esprint. A més, dilluns hi haurà la cursa individual. A la Copa del Món juvenil d’Itàlia, la federació tindrà quatre competidors a partir de demà.