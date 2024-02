L'FC Andorra tanca el mercat amb l'arribada sorpresa de Pombo

El migcampista i atacant aragonès arriba lliure del Racing i signa fins a final d’aquesta temporada

L’FC Andorra va tancar ahir el mercat de fitxatges d’hivern amb la incorporació sorpresa de Jorge Pombo. Es tracta d’un migcampista de 29 anys que també pot jugar a les posicions atacants (com a referència o per la banda esquerra), que arribarà lliure a l’entitat tricolor després de rescindir ahir mateix el contracte que l’unia amb el Racing de Santander. L’aragonès signa fins a final de temporada. Format al futbol base del Saragossa, va marxar a Cadis, on va ajudar que els andalusos poguessin aconseguir l’ascens a Primera. A la màxima categoria del futbol espanyol, però, no va tenir gaire protagonisme,