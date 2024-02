Czerapowicz s'afegeix als entrenaments del grup

L’aler fa part de les sessions, tot i que encara no té data de retorn

Chris Czerapowicz està cada cop més a prop de tornar a jugar amb el MoraBanc, tot i que la reaparició no està tampoc prevista a curt termini, ni hi ha cap data estipulada. L’aler suec va patir una lesió al maluc esquerre i un trencament fascioplantar al peu dret l’abril passat, i el temps de baixa estimat pel club va ser de sis mesos, un període complert ja a final d’any. El procés de recuperació segueix endavant, i és que Czerapowicz ja fa part dels entrenaments amb el grup, tal com va explicar ahir el tècnic tricolor, Natxo Lezkano, que va assenyalar