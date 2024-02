Segon top 15 de Jordina Caminal al Mundial júnior

Actualitzada 01/02/2024 a les 05:30

Jordina Caminal va signar el segon top 15 al Mundial d’esquí alpí júnior que se celebra a Portes du Soleil i Haute Savoie després d’acabar en 13a posició al supergegant celebrat ahir. L’esquiadora va marcar un temps d’1’17”15, que va deixar-la a 2”21 de la vencedora de la cursa, la suïssa Malorie Blanc. A més, Caminal va marcar 55,28 punts FIS, el seu millor registre en aquesta disciplina. En aquesta mateixa cursa, Clàudia Garcia va finalitzar a tocar del top 30 amb una 31a posició, a 3”87 del millor temps al supergegant d’ahir.

A la cursa masculina, Pere Cornella va ser 25è després d’haver sortit amb el dorsal 45, i va completar la cursa amb un temps d’1’14”02, a 1”75 del guanyador. L’esquiador, a més, també va millorar punts FIS i va passar dels 72,02 que tenia abans als 57,08 que va marcar ahir.

Ja a la tarda, Àlvar Calvo va disputar l’eslàlom que establia la classificació completa de la prova per equips juntament amb el supergegant, però no va poder completar la prova.

El Mundial d’esquí alpí júnior de Portes du Soleil i Haute Savoie viu avui l’antepenúltima jornada de competició amb la disputa del paral·lel per equips, que tindrà Jordina Caminal, Clàudia Garcia, Àlvar Calvo i Pere Cornella com a representants. Per demà quedarà l’eslàlom masculí amb Calvo, i el gegant femení amb Caminal i Garcia, i dissabte només competirà Calvo en el gegant masculí que tancarà el campionat.