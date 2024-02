Sarabia demana el nou estadi per "consolidar el projecte"

El tècnic de l'FC Andorra, Eder Sarabia, ha insistit en la qüestió del futur estadi de l'equip, i ha manifestat a la prèvia del duel de dissabte a Tenerife que "és molt important per poder consolidar el nostre projecte". L'entrenador basc ha destacat que "necessitem el nostre estadi i un lloc per entrenar perquè un equip de futbol professional necessita una sèrie de coses que avui en dia no hi són al país". De fet, l'entrenador ha explicat que "el dia abans de jugar contra l'Espanyol, abans d'entrenar nosaltres vam fer-ho l'escola de rugbi i després l'equip sènior del VPC", i ha agregat que "ens encanta compartir les coses, ens relacionem i parlem amb la resta, però totes les parts hauríem d'entendre que les necessitats que del màxim nivell és tenir un estadi i un camp d'entrenament que sigui propi i el puguem gestionar nosaltres, i això per aquesta consolidació i evolució del projecte és fonamental".Per últim, el tècnic ha destacat que "és important que tots ens posem d'acord perquè l'FC Andorra també és una part molt important d'aquest país en la repercussió cap a fora, i ajuda al creixement del país", i ha clos que "és important que tots puguem unir forces pel bé comú".