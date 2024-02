Roger Puig tampoc acaba el supergegant a Cortina

Actualitzada 01/02/2024 a les 05:34

Roger Puig no va poder acabar la segona cursa de la Copa del Món d’esquí paraalpí de Cortina d’Ampezzo després de patir una caiguda en el supergegant. La jornada d’ahir va estar marcada per les molèsties que Puig arrossegava després de la caiguda de dimarts, però tot i això va competir al supergegant, tot i que va acabar caient a quatre portes per al final, just després d’un dels salts del traçat.

Tot i les caigudes de dimarts i d’ahir, Roger Puig seguirà competint a Cortina d’Ampezzo, on clourà aquesta Copa del Món d’esquí paraalpí amb dues jornades tècniques, i és que tant avui com demà es disputaran dues curses de la modalitat d’eslàlom.