La selecció prepara el Preeuropeu amb un doble amistós contra Turquia

Actualitzada 01/02/2024 a les 06:16

La selecció absoluta de futbol sala disputa avui i demà dos amistosos contra Turquia a les 12.00 hores per preparar-se per al Preeuropeu de l’especialitat que es farà a l’abril i on Andorra es veurà les cares amb Xipre, Estònia i Irlanda del Nord. Els de Talín Puyaltó ja van disputar dos amistosos a domicili a Moldàvia el mes de desembre. En aquella ocasió van endur-se la victòria en un partit per 1-2 i van perdre l’altre per 2-1, i ara en sumaran dos més per seguir posant-se a to per al retorn de la competició oficial.

Sobre aquests dos duels amistosos, el seleccionador Talín Puyaltó va manifestar que “d’aquí dos mesos tenim el Preeuropeu, que serà l’examen final”, i va agregar que “tenim molta il·lusió que aquests dos partits surtin bé perquè recolzin la feina feta, i moltes ganes d’arribar de la millor manera possible al Preeuropeu”.