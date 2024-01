Suspesa la prova del Freeride World Tour d'Ordino Arcalís

Actualitzada 31/01/2024 a les 06:45

La prova del Freeride World Tour que havia d’acollir Ordino Arcalís entre l’1 i el 7 de febrer no es podrà celebrar degut a la falta de neu per a la disputa de competicions forapista, que no garanteix els mínims de seguretat per als competidors d’aquesta disciplina. La pluja i l’augment de temperatures de les últimes setmanes han fet malbé la neu de fora de les pistes i han convertit les àrees en perilloses per al freeride professional.

La previsió actual era que pogués haver-hi nevades de cara al 10 o l’11 de febrer, però la finestra de competició a Ordino Arcalís estava prevista entre l’1 i el 7 de febrer, impossibilitant així que es pugui celebrar la competició. El CEO del Freeride World Tour, Nicolas Hale-Woods, va manifestar que “Ordino Arcalís ha ofert algunes de les millors competicions de l’última dècada al FWT”, i va agregar que “la quantitat de muntanyes perfectes per al freeride que hi ha en aquest país és realment impressionant. Riders, staff i fans sentim molt no competir aquest any a Andorra i ja tenim ganes de venir el proper hivern”. Per la seva banda, el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, va assenyalar que “Andorra gaudeix de molt bones condicions per a la majoria d’activitats d’esquí, tant turístic com competitiu, però no per al freeride”, i va afegir també que “aquest any les condicions fora de pista són complicades i han portat l’organització del FWT a cancel·lar l’esdeveniment. Desafortunadament, les condicions de freeride a Ordino Arcalís no són adequades per a una prova FWT Pro”.

De fet, la d’Ordino Arcalís és la segona prova del Freeride World Tour que s’ha hagut de cancel·lar al Pirineu aquesta temporada. Les condicions de neu ja van fer que se suspengués l’estrena de la temporada, que estava programada a Baqueira-Beret el passat cap de setmana, i va obligar a traslladar la competició a Verbier, Suïssa. El campionat anirà ara al Canadà, on es farà la segona prova entre el 14 i el 20 de febrer al complex de Kicking Horse.