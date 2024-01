Puig pateix una caiguda al descens de la Copa del Món de Cortina

Actualitzada 31/01/2024 a les 06:44

Roger Puig no va poder completar el descens de la Copa del Món d’esquí paraalpí de Cortina d’Ampezzo després de patir una caiguda durant la baixada. L’esquiador va caure al primer mur quan anava a 117 quilòmetres per hora, i va anar lliscant pista avall sense conseqüències greus. Per l’impacte de la caiguda, això sí, Puig estava una mica adolorit a la cama com a conseqüència del cop.

La victòria a Cortina d’Ampezzo va ser per al suís Robin Cuche, amb un temps d’1’19”72, seguit per l’esquiador gal Arthur Bauchet i pel suec Aaron Lindstroem.

Roger Puig tornarà avui a l’acció a la Copa del Món de Cortina d’Ampezzo amb la disputa de la cursa de supergegant, en la qual sortirà amb el dorsal 6 de la seva categoria. L’esquiador completarà la setmana a terres italianes dijous i divendres amb la celebració de dos eslàloms.