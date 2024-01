Roger Puig, novè a l'entrenament de descens

Actualitzada 30/01/2024 a les 06:25

Roger Puig va marcar ahir el novè crono al primer entrenament de descens a la Copa del Món de Cortina d’Ampezzo (Itàlia). L’andorrà va competir en una pista espectacular, on es va disputar la Copa del Món de descens femenina el cap de setmana i on tindran lloc els pròxims Jocs Olímpics d’hivern. A més, es tractava d’un test event per fer un assaig general de cara als Jocs, amb tot el sistema de competició en funcionament. La FAE va explicar que, durant l’entrenament, Puig es va trobar bé, amb molt bones sensacions i amb algunes coses que sap que ha de corregir. L’esquiador, però, se sent preparat per competir avui amb totes les garanties al descens d’aquesta Copa del Món de Cortina. A banda de la prova d’avui, demà l’esquiador andorrà disputarà un supergegant, un eslàlom dijous 1 i un altre eslàlom divendres, dia 2.

Puig ve d’aconseguir un podi, una tercera posició al segon dels dos gegants FIS que es van disputar la setmana passada a l’estació de Veysonnaz (Suïssa).