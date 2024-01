Els càlculs de l’FC Andorra per a la permanència passen per guanyar la meitat de partits que resten

Treure la calculadora a falta encara de 18 jornades per acabar la temporada pot semblar massa precipitat, però la situació de l’FC Andorra –en zona de descens, amb quatre derrotes consecutives i havent sumat només 7 punts dels darrers 33 en joc– convida a mirar el calendari per trobar motius per a l’esperança. Queda molt, moltíssim, i l’equip tricolor es troba a dos punts de la salvació en una Segona Divisió tan estranya i exageradament igualada que, ara mateix, el 14è –precisament el proper rival de l’Andorra, el Tenerife– té 32 punts i es troba a 5 del play-off d’ascens

