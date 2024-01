Les altes temperatures fan suspendre la tercera jornada de les GSeries

Les altes temperatures van obligar a suspendre la tercera jornada de les Andbank GSeries, que s’havia de fer aquest dissabte al Circuit d’Andorra – Pas de la Casa. Tal com va explicar l’organització, la forta calor no permet treballar amb normalitat la pista i, per això, es va prendre aquesta decisió. Així doncs, la prova prevista per a aquest cap de setmana es farà el dissabte 10 de febrer, mentre que el campionat es tancarà el 17 de febrer, en la data que estava prevista com a reserva al calendari del certamen. El director del circuit, Alex Bercianos, va manifestar que