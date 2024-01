Cancel·lat el Freeride World Tour per les condicions de la neu forapista

Actualitzada 30/01/2024 a les 14:04

La prova del Freeride World Tour que havia d’acollir Ordino Arcalís entre l’1 i el 7 de febrer no es podrà celebrar degut a les condicions de neu per a la celebració de competicions forapista, que no garanteixen els mínims de seguretat pels competidors. Les condicions meteorològiques de les últimes setmanes han fet malbé la neu de fora de les pistes, sent així incompatible amb el freeride professional. La finestra de competició a Ordino Arcalís anava entre l’1 i el 7 de febrer, però no es preveuen nevades fins després d'aquestes dates, fet que ha acabat impossibilitant la celebració de l'esdeveniment aquest any.