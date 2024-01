Bonell demana concreció a l'FC Andorra amb el projecte d'estadi

Actualitzada 30/01/2024 a les 18:44

La ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, ha demanat “concreció” a l’FC Andorra amb el projecte de nou estadi. “Sé que estan treballant en el projecte, però comença a ser hora en què ens el puguin presentar”, ha manifestat Bonell, que ha afegit que “començem a estar en temps de descompte i es necessari conéixer aquest projecte”. La ministra ha confirmat també que ja ha tingut converses amb el nou comú de la capital sobre aquest assumpte, pero ha assenyalat que també es troben a l’espera de tenir més detalls de la futura instal·lació.Més enllà d’aquesta qüestió, Bonell ha presentat les prioritats del ministeri en aquesta legislatura en relació a la política esportiva en una compareixença al Consell. I ha destacat la celebració dels Jocs dels Petits Estats de l’any vinent i la implementació de les figures de les SAOE (Societats Anònimes amb Objecte Esportiu) en més entitats, com podrien ser els equips de la Lliga Multisegur. Pel que fa al primer cas, el ministeri treballa juntament amb el COA per “tenir els millors Jocs possibles”, en les modificacions necessàries a les instal·lacions que seran seu (Poliesportiu, Pavelló Joan Alay, Estadi Nacional), a més d’uns programes especials de subvenció per a les federacions que participen a Andorra 2025. El secretari d'Estat d'Esports, Alain Cabanes, ha avançat davant els consellers que entre les reformes que es faran a l’Estadi Comunal de la capital, hi haurà una zona d’escalfament exterior on actualment hi ha aparcament de zona verda, a més de les ja conegudes millores a les graderies i al tartan de la instal·lació propietat de la capital.En relació a les SAOE, Bonell ha explicat que s’ha de crear un reglament i fer canvis a la Llei de l’Esport, ja que aquest text només permetia convertir-s’hi a les entitats del país que competien en competicions internacionals (en referència a FC Andorra i MoraBanc Andorra), tot i que hi ha un buit legal amb els equips de futbol que disputen prèvies europees a l’estiu, com el cas de l’Inter Escaldes, que es va convertir en societat anònima fa uns mesos.Per últim, Bonell entre altres actuacions previstes pel ministeri per aquesta legislatura hi ha la creació d’un Comitè Paralímpic, el canvi de reglaments en les subvencions perquè els esportistes del programa ARA les puguin crear directament, fer un programa d’ajudes per l’esport femení, o seguir amb l’anàlisi i la possible implementació del programa d’esquí estudi en altres disciplines esportives.