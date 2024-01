Vicky Jiménez perd l'ITF de Monastir davant la canadenca Carson Brastine

Actualitzada 29/01/2024 a les 06:32

Vicky Jiménez va perdre la final del W35 de Monastir (Tunísia) davant la canadenca Carson Brastine en dos sets (2-6 i 2-6), en un partit en què l’andorrana no va poder exhibir el seu millor tennis. Brastine, de 23 anys, número 902 del món i que s’ha endut el títol venint de la, es va mostrar més sòlida que Jiménez, a qui les errades van acabar penalitzant. A la primera mànega, Vicky va perdre el servei al quart joc, ja no es va poder refer i el va cedir també amb 2 a 5. El segon set va començar molt bé per Jiménez, trencant el servei i posant-se 2 a 0, però en aquest punt Brastine va anar per feina i va castigar l’andorrana amb dos breaks i sis jocs consecutius per anotar-se la segona mànega també per 2 a 6 i deixar Vicky sense títol.