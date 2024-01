La UE Santa Coloma goleja el Carroi i continua líder

Un hat-trick de Karim aplana el camí d’un nou triomf de l’equip intractable de Ramon Maria Calderé

La UE Santa Coloma va refermar amb contundència el seu lideratge a la Lliga Multisegur i va golejar el CE Carroi per 0 a 5, en un partit sense molta història i que va tenir a Karim com a gran protagonista, autor de tres gols que van aplanar el camí per l’equip de Ramon Maria Calderé. Alejandro i Faysal van arrodonir la golejada pels colomencs que, amb 37 punts, continuen al capdavant de la classificació i que s’enfrontaran la propera jornada a l’Esperança. La UE, de fet, va recuperar un lideratge que havia perdut durant la tarda de manera momentània, ja