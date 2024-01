L’FC Andorra cau per la mínima contra l’Elx i segueix en descens allargant el mal moment de resultats

No hi ha manera. L’FC Andorra segueix de pega i passarà una setmana més en zona de descens després de perdre per la mínima (0-1) contra l’Elx en un duel decidit per un gol de Nico Castro al minut 81. Tot i que amb un guió futbolístic diferent pel domini inicial dels visitants i amb uns tricolors força més verticals, l’equip es va tornar a veure condemnat al tram final en un partit amb alts i baixos en què potser van merèixer un pèl més. En tot cas, la derrota, quarta consecutiva i 13a de la temporada, els deixa penúltims