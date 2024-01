El VPC es passeja al camp del RC Badalona

L’equip de Dani Raya segueix intractable i sense rebre cap assaig

Nova exhibició del VPC Andorra, que va superar al RC Badalona per un contundent 6 a 78, en la quarta jornada de la segona fase de la Divisió d’Honor Catalana. Els tricolors compten per victòries tots els seus partits i són, de moment, l’únic equip de la categoria que encara no ha rebut cap assaig en contra. Ahir va tornar a exemplificar-se la superioritat del VPC envers el seu rival amb un recital ofensiu i quatre assajos de Víctor Casajuana i les sis transformacions i un assaig de Pep Arasanz. Els tricolors van marxar a vestidor amb un incontestable 6 a