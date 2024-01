Actualitzada 28/01/2024 a les 12:32

Vicky Jiménez ha perdut la final del torneig ITF W35 de Monastir a Tunisia, després de caure contra la canadenca Carson Branstine per 2-6 i 2-6. L'actual número 902 del món no ha donat cap opció a la tenista del Principat i ha dut el ritme des de l'inici, situant-se 1-3, i tancant la primera mànega 2-6. Al segon set, el duel ha arrencat més igualat amb el 2-2 inicial, però dos trencaments de Branstine han acabat situant el 2-6 també per acabar enduent-se el títol i el partit.