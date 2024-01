Nova derrota de l'FC Andorra (0-1)

Actualitzada 28/01/2024 a les 18:14

L’FC Andorra ha sumat la quarta derrota consecutiva de la temporada (13a en total) i el sisè partit seguit sense vèncer després de caure per la mínima 0-1 contra l’Elx. Després d’un partit amb altibaixos, un gol dels visitants al minut 81 ha acabat condemnant els homes d’Eder Sarabia.

Els tricolors no han arrencat gens precisos, sense acabar de fent-se amb el domini del partit, i veient que l’Elx era qui més s’acostava amb perill a la porteria ocupada avui per Ratti, tot i que sense acabar de generar ocasions del tot clares. Els visitants dominaven davant d’un FC Andorra impotent que no era capaç de generar arribades clares de perill, en una primera part tirant a soporífera. De fet, dues de les ocasions més clares han arribat al tram final amb dues faltes directes, la primera tirada per Nico i atrapada per Ratti, i la segona servida per Jandro en un tir que ha sortit fregant l’escaire de la porteria de l’Elx.

De cop i volta, però, els tricolors han canviat a millor (fer-ho a pitjor era ben complicat) i han començat a generar ocasions ben clares. La primera amb Iker Benito després d’una assistència directa de Ratti que l’ha permés plantar-se sol davant del porter, i una altra amb una nova passada a l’espai per a Calvo, que tampoc s’ha mostrat encertat amb la rematada. L’atacant andalús ha marcat també en segona jugada a la sortida d’un córner, però l’àrbitre l’ha acabat anul·lant per fora de joc, i s’ha arribat sense gols al descans.

A la represa, la primera ha tornat a ser tricolor després d’una bona sortida ràpida de l’equip que no ha estat encertat en l’última rematada de Sergio Molina, i amb un tir d’Álex Calvo després d’una jugada per l’esquerra d’Iker Benito que DIturo ha pogut atrapar en dos temps. L’Elx no rondava gaire la porteria tricolor, però quan ho feia, ho feia amb claredat, com amb una gardela de Tete Morente que ha hagut de treure Ratti amb una magnífica intervenció.

Els tricolors han buscat el gol amb més cor que cap i amb l’entrada d’homes de refresc, però el que ha estat a punt d’arribar ha estat el 0-1 amb un tir de John des de la frontal que s’ha estavellat al pal. A la segona, els alacantins ja no han perdonat, i després d’una bona jugada de Carreira per la dreta, Nico Castro ha enviat la pilota a dins de la xarxa fent enmudir a l’Estadi Nacional. El gol ha enfonsat a un FC Andorra que, tot i això, no ha deixat de buscar-lo, però sense èxit.

Els tricolors segueixen en descens (penúltims), a dos punts de les posicions de salvació.