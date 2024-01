L'FC Andorra, amb els cinc sentits

L’equip tricolor rep l’Elx a l’Estadi Nacional per intentar sumar una victòria que ja és innegociable

Parlar de finals amb 18 jornades encara pendents no ha estat mai un argument vàlid. I en aquest cas, tampoc, tot i que la situació de l’FC Andorra obliga a no poder pensar en res més que a aconseguir la victòria aquesta tarda (16.15 h) davant l’Elx, a l’Estadi Nacional. L’equip tricolor acumula tres derrotes consecutives, cinc partits sense guanyar i només set punts dels darrers 20, un exigu rèdit que l’ha abocat a ocupar llocs de descens. Així, retrobar-se amb el triomf i fer-se una transfusió d’energia i confiança ja no es pot ajornar més, sobretot recordant el desencís