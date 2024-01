El Mundial júnior apuja el teló amb quatre andorrans

Actualitzada 28/01/2024 a les 06:37

Jordina Caminal, Pere Cornella, Clàudia Garcia i Àlvar Calvo són els quatre representants de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) que participaran en el Campionat del Món Júnior d’alpí que acull, des d’avui i fins al 3 de febrer, Portes du Soleil-Haute Savoie en diferents seus.

La competició començarà avui amb els primers entrenaments de descens, tant en categoria masculina com femenina, amb Caminal i Garcia –que farà els dos entrenaments, però no la cursa, per tal de preparar bé el supergegant– i Cornella. Els tres repetiran demà, per competir el dimarts 30 en descens, on ja únicament hi seran Caminal i Cornella. Dimecres tindrà lloc el supergegant i el team combined amb Jordina Caminal, Clàudia Garcia, Pere Cornella i Àlvar Calvo.