Un Joventut més inspirat en moments clau fa cedir el MoraBanc, sostingut pel base dominicà amb 28 punts

La mala gestió dels darrers minuts, un discutit criteri arbitral, un Shannon Evans feridor al darrer parcial i no estar encertat en moments clau van resultar terminals per a un MoraBanc Andorra que va encaixar al Poliesportiu la segona derrota consecutiva a la Lliga Endesa contra el Joventut (79-86). Jean Montero va signar una actuació fantàstica amb 28 punts –15 al tercer quart– i 37 crèdits de valoració, una aportació insuficient per lligar un triomf necessari en la cursa per la permanència. Harding –19 punts– i Maric –14– van allistar-se també en el grup de millors representants del MoraBanc en l’enfrontament