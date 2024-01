Cande Moreno cau i queda fora del segon descens

L’andorrana va quedar adolorida i no disputarà avui el supergegant

Cande Moreno no va poder completar ahir el segon descens de la Copa del Món de Cortina d’Ampezzo (Itàlia). L’andorrana, que tornarà avui al país, va patir una aparatosa caiguda que la va deixar fora i que l’obliga, per tant, a no competir avui al supergegant. Moreno, que sortia amb el dorsal 37, marcava el 36è temps al primer sector amb +0”22, en el segon es mantenia 36a amb +0”59, i abans del sector tres, en un revolt a l’esquerra després d’un salt, va perdre l’equilibri i va caure directa contra les tanques de protecció, que li van permetre esmorteir el