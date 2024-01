Vicky Jiménez segueix ferma a Tunísia i disputarà avui les semifinals

Actualitzada 27/01/2024 a les 06:32

Vicky Jiménez Kasintseva va aconseguir ahir el bitllet per a les semifinals de l’ITF de Monastir (Tunísia) després de desfer-se de la italiana Nuria Brancaccio en dos sets (0-6 i 3-6). L’andorrana, tot i el cansament i el desgast físic del seu partit de vuitens de final davant la sèrbia Lola Radivojevic, va gestionar molt bé l’enfrontament davant de Brancaccio, cap de sèrie número u del torneig i la 202 del rànquing WTA.

Vicky es va endur el primer set per la via ràpida i amb un tennis intens i inspirat, deixant a zero la italiana (0-6). A la segona mànega, l’andorrana tampoc va patir excessivament per lligar la victòria tot i cedir tres jocs (3-6). La rival de Jiménez avui, el darrer escull per arribar a la final, serà la croata Lucija Ciric Bagaric, de 20 anys, cap de sèrie número cinc del torneig, i la 272 del món. La tennista croata, precisament, ve de guanyar a Monastir la setmana passada, també en pista dura.