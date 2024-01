Una caiguda fa perillar la presència de Mikaela Shiffrin a Andorra

Actualitzada 27/01/2024 a les 06:31

La Copa del Món femenina que se celebrarà a Soldeu el cap de setmana del 10 i 11 de febrer podria no tenir la millor esquiadora del món. Mikaela Shiffrin va patir una forta caiguda al descens de Cortina d’Ampezzo (Itàlia) i va haver de ser atesa per les assistències mèdiques. La primera espasa mundial va ser evacuada en helicòpter i va abandonar la pista coixejant i recolzada als bastons d’esquí. Ara mateix la presència de Mika a Andorra penja d’un fil, i qui serà baixa segura és l’eslovaca Petra Vlhova, que ha dit adeu a la temporada per una greu lesió de genoll.

Una Copa del Món, la de Cortina, on hi ha Cande Moreno. L’andorrana va disputar ahir el primer dels dos descensos previstos, però no va poder completar la baixada. Moreno no va arribar a recepcionar a temps després d’un primer salt a l’inici de la baixada i, en no redirigir la posició, va quedar fora de cursa a la part alta del traçat italià.