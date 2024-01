Roger Puig signa el tercer lloc a Veysonnaz

Actualitzada 27/01/2024 a les 06:32

Roger Puig va finalitzar en la tercera posició el segon dels dos gegants FIS que es van disputar ahir a l’estació de Veysonnaz (Suïssa). Donada la proximitat amb la Copa del Món de Cortina d’Ampezzo, que comença aquest dilluns, i tot i tractar-se d’una cursa FIS, molts esquiadors de l’aparador mundial van participar en la prova suïssa. El bon nivell de corredors, que com l’andorrà van aprofitar Veysonnaz per mesurar forces de cara a la Copa del Món, no va restar opcions a Puig, que va poder signar un nou podi en la seva carrera esportiva. Tot i que a la primera cursa l’esquiador no va poder acabar –un salt el va desequilibrar, va fer un interior després del primer parcial i va quedar fora– al segon supergegant FIS va controlar més els bonys de la pista i va pujar al podi, gràcies al seu tercer lloc. Roger Puig va acompanyar al podi el canadenc Alexis Guimond, que va ser el vencedor, i l’austríac Manuel Rachbauer, que va acabar en el segon lloc.

ARA, A CORTINA

Un cop superada la prova FIS, l’andorrà ja pensa en la propera Copa del Món, a l’estació italiana de Cortina d’Ampezzo, que es disputarà del dilluns 29 al divendres 2 de febrer. La cita tindrà dos entrenaments de descens dilluns, un descens el dimarts 30, un supergegant el dimecres 31, un eslàlom el dijous 1 i, per acabar, un altre eslàlom el divendres dia 2.