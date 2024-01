Ple per reptar el Joventut

El MoraBanc Andorra rep aquest vespre la Penya (20.45 h) en un Poliesportiu que ha exhaurit les entrades

El MoraBanc Andorra afronta aquest vespre al Poliesportiu un nou repte, d’aquells de traçada llarga, amb la visita del Joventut de Badalona. L’equip tricolor no desatén la necessitat de retrobar-se amb el triomf i sumar el tercer consecutiu a la bombonera per fer un pas molt important de cara a la permanència. Ho gestionarà amb un Pavelló de Govern que presentarà un sold out, amb entrades exhaurides i amb el retorn d’un dels pals de paller del joc interior, el de Tyson Pérez. L’entrenador del MoraBanc, Natxo Lezkano, va donar la importància que el partit mereix i va subratllar que “esperem