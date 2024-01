Moreno, 'out' al segon descens de la Copa del Món de Cortina

Actualitzada 27/01/2024 a les 17:44

Cande Moreno no ha pogut completar el segon descens de la Copa del Món de Cortina d’Ampezzo, Itàlia, en patir una "aparatosa caiguda". Segons informa la Federació Andorrana d'Esquí, l'esquiadora no competirà demà al supergegant i tampoc ho farà a la Copa del Món de Garmisch-Partenkirchen, Alemanya. L'andorrana tornarà al Principat per guardar repòs i examinar-se del genoll dret. Moreno marcava el 36è temps al primer sector de la cursa i s'ha mantingut en el sector dos, però abans del tercer ha perdut l'equilibri i ha colpejat una de les tanques de protecció.