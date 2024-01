El MoraBanc Andorra cedeix davant el Joventut (79-86)

Actualitzada 27/01/2024 a les 22:49

La mala gestió dels darrers minuts ha resultat terminal per al MoraBanc Andorra, que ha encaixat la segona derrota consecutiva a la Lliga Endesa contra el Joventut (79-86) i fa un pas enrere en les seves aspiracions de permanència. Jean Montero ha signat una actuació fantàstica amb 28 punts -15 al tercer quart- i 37 crèdits de valoració, però la seva aportació ha resultat insuficient per a cordar el triomf al Poliesportiu davant una més inspirada Penya i un Shannon Evans, decisiu pels verd-i-negres, amb 22 punts. El conjunt de Natxo Lezkano visitarà la propera jornada el Martín Carpena per enfrontar-se el dissabte a les 20.45 hores a l'Unicaja d'Ibon Navarro.