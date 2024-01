Vicky Jiménez accedeix als quarts de final de Tunísia

Actualitzada 26/01/2024 a les 06:41

Vicky Jiménez Kasintseva va aconseguir el bitllet per als quarts de final del 25.000 de Monastir (Tunísia) en desfer-se de la sèrbia Lola Radivojevic, número 280 del rànquing WTA, en partit molt treballat i de més de tres hores de durada (6-4, 4-6 i 7-5). L’andorrana, actual 304 del món, va aixecar al tercer i definitiu set una pilota de partit en contra (3-5 i 30-40 per Radivojevic) i va lligar quatre jocs seguits per endur-se una victòria molt suada. La reacció de Vicky quan es trobava contra les cordes va resultar cabdal per a la resolució del partit. Al primer set, la jove tenista es va fer forta amb el servei i va guanyar la mànega per 6 a 4, el mateix resultat que es va produir al segon set quan la sèrbia es va imposar gràcies a dos. Jiménez s’enfrontarà avui a la italiana Nuria Brancaccio, 202 del rànquing i cap de sèrie número 1 del torneig.