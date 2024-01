Anderson Arroyo acabarà la temporada al Burgos

El central, cedit pel Liverpool, no ha donat el rendiment esperat

El central colombià Anderson Arroyo no finalitzarà la temporada amb l’FC Andorra i s’incorporarà en les properes hores al Burgos, també de Segona Divisió. Propietat del Liverpool, club que té els seus drets, el futbolista va arribar aquest estiu a l’entitat tricolor com a cedit, després de les seves recents experiències en la categoria a les files de l’Alabès i el Mirandés, però el seu rendiment a Andorra no ha estat l’esperat. Arroyo ha jugat només deu partits a les ordres d’Eder Sarabia, cinc com a titular, i un total de 418 minuts. L’Andorra i el Liverpool han decidit tallar