Roger Puig, 'out' a segona mànega de la Copa del Món de Veysonnaz

Actualitzada 25/01/2024 a les 06:40

Roger Puig no va poder completar la segona mànega de l’eslàlom de la Copa del Món de Veysonnaz (Suïssa), tot i plantejar una bona cursa. L’andorrà va enforquillar a la segona baixada, després de fer una molt bona primera en què havia acabat setè, i tot i el bon ritme amb què estava baixant, atacant les portes, en un moment va quedar fora. Amb tot, l’equip està satisfet de la feina feta, com ho està el mateix esquiador, que explicava que “després de dos dies de gegant on ha estat més dur moralment, perquè no hem estat allà on havíem d’estar, a l’eslàlom sí que estem satisfets tot l’equip”. Puig va afegir que “ha estat una primera mànega en què hem estat tàctics i hem deixat córrer on es podia, hem acabat setens i a només 0”40 del podi. A la segona hem anat a totes, estava sortint una molt bona baixada, però cap al tram final he enforquillat. Tot i això, estem contents i amb moltes ganes d’afrontar les pròximes curses”.