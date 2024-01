Esteve, fora a la primera mànega de Schladming

L’eslàlom va estar marcat per la intensa pluja i va afectar l’andorrà

Àxel Esteve no va poder finalitzar l’eslàlom de la Copa del Món de Schladming (Àustria) i va quedar fora a la primera mànega sota una intensa pluja que va condicionar molt els dorsals alts. Esteve, que sortia amb el dorsal 69, no va poder fer el seu esquí en no trobar el ritme en una pista transformada per la pluja, que va anar a més durant l’evolució de la carrera. L’andorrà va quedar fora a una triple porta a la part final en què no va poder entrar a temps. El seu pas de crono pel primer sector el situava amb