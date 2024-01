El setè lloc de Verdú, el tercer millor de la història

Actualitzada 25/01/2024 a les 06:33

Joan Verdú continua enlluernant amb els seus registres a la Copa del Món i el setè lloc assolit el dimarts al gegant de Schladming (Àustria) és el tercer millor resultat de l’esquiador andorrà a l’aparador mundial. Després del podi –tercer– a Val-d’Isère i la cinquena posició d’Alta Badia, Verdú va facturar un altre resultat per a la història. “Brutal el feeling, brutal fer setè. Fa molt poc eren resultats impensables i ara estem batallant aquí de tu a tu amb els millors. Estic molt orgullós de com he reconduït la situació després d’una primera mànega mig mig, i molt feliç d’estar de tu a tu amb els millors”, va explicar l’esquiador després de la prova.

Lògicament, la satisfacció és total també en l’àmbit federatiu. El president de la FAE, Pepi Pintat, explica que “per nosaltres, per la FAE i per Andorra, això és una passada. És el fruit de moltíssims anys de feina i no ens cansarem de dir-ho. Som on som perquè hem treballat molt, i el Joan és la prova de tot el que es fa per l’esquí a Andorra. Verdú va fer una gran cursa i estem molt contents per això i pel que ens espera”. Per part seva, el vicepresident de la FAE, Patrick Toussant, destaca que Verdú “va demostrar el que és, a la segona mànega segon i a 40 centèsimes i el tercer està molt lluny. Increïble on hem arribat, i ell [Verdú] ho va confirmar a Àustria. Més alegries ens donarà”.